CM Punk provoca | “Io il vero campione AEW” | marchia la cintura ed ha già il primo sfidante

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 luglio 2023) Da quando CMè tornato in AEW, all’inizio di Collision, è stato una presenza fissa dello show del sabato notte. Insieme a lui abbiamo quasi sempre una misteriosa sacca di tessuto, di cui mai aveva mostrato il contenuto. Intervistato sul ring da Tony Schiavone, CMha finalmente svelato l’arcano. CMha preso la strada panoramica per arrivare al dunque. Il wrestler di Chicago ha prima detto di essere entusiasta per quello che aspetta la AEW allo stadio di Wembley, dicendosi stupito di essere ilwrestler a menzionare Wembley in AEW, quando ci sono 80.000 spettatori che hanno già pagato il biglietto. Ha poi parlato di Ricky Starks, che ha accusato di aver barato, pur avendolo battuto due volte in due settimane. CMsi proclamaQuando è ...