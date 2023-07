Clamoroso | Per tre sere a settimana | la nuova sfida di Iva Zanicchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023), Ivatorna in tv a Mediaset e questa volta per restarci. La storica conduttrice di "Ok il prezzo è giusto" si prepara per unaavventura proprio dalle parti del Biscione. A rivelarlo è stato Davide Maggio che di fatto ha anticipato sul suo sito il grande ritorno di Iva. Poi la conferma della stessache ha voluto parlare del suo futuro a iltempo: "In autunno sarò nel programma condotto da Gerry Scotti. Farò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo, i ragazzini che si esibiranno: i veri protagonisti della trasmissione saranno loro". Ma c'è anche un'altra novità. Lapotrebbe avere un programma tutto suo. Il titolo è "Notti grasse", come la stessaha affermato. Per il momento si tratta solo ...