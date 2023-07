Cina | tifone Doksuri | evacuate 47mila persone a Pechino Parchi e musei chiusi

(Di domenica 30 luglio 2023) Chiuso anche l'enorme Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo, situato vicino a Piazza Tiananmen, che ha annullato gli spettacoli lirici e i concerti in programma oggi, 30 luglio 2023

... a causa delle piogge torrenziali previste dall'avanzata delDoksuri, che attualmente sta colpendo l'altra estremità del paese. Doksuri, che sta spazzando lasud - orientale da venerdì, ...È massima allerta nel Paese asiatico a causa del, in queste ore in transito dopo aver provocato danni nelle Filippine e a Taiwan. Oltre 27mila ... Lasta affrontando condizioni meteorologiche ...Oltre 47.000 persone sono state evacuate ina causa delle piogge torrenziali provocate dalDoksuri, che ieri aveva costretto le autorità a diffondere un'allerta rossa. Le zone più colpite sono Pechino, dove sono state evacuate più ...

Evacuate 47.000 persone in Cina per il tifone Doksuri Agenzia ANSA

Tempeste di vento, piogge torrenziali e alluvioni, allerta rossa in Cina, anche a Pechino. Oltre 40 vittime.Chiuso anche l’enorme Centro Nazionale per le Arti dello Spettacolo, situato vicino a Piazza Tiananmen, che ha annullato gli spettacoli lirici e i concerti in programma oggi, 30 luglio 2023 ...