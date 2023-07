Ciclismo | Chris Froome non molla | “Sogno ancora di vincere il Tour de France”

(Di domenica 30 luglio 2023)ci crede. Il britannico della Israel-PremierTech è da tempo lontano parente da quel ciclista che dominava i grandi giri, il tutto dovuto a quel tremendo infortunio patito al Giro del Delfinato 2019 che ne ha inevitabilmente offuscato la stella. All’ultimodenon è nemmeno stato convocato e nemmeno al Giro di Repubblica Ceca sta brillando, anzi. Nel tappone di questa corsa, con arrivo a Cervenohorske sedlo con la stessa salita di 9,7 chilometri al 6,7% di pendenza media da scalare due volte nel finale e una rampa conclusiva di quasi 8 chilometri al 5%, è arrivato nel gruppetto dei velocisti a 26’50” dal vincitore di giornata Johannes Staune-Mittet della Jumbo-Visma. Maci crede lo stesso, in qualche modo. In una intervista a Flashscore afferma: “Il ...

Il calendario e il programma completo delsu pista ai Mondiali di Glasgow 2023 , che per la prima volta nella storia riuniranno in un'...gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto presso il Sir...Le storie del, da sempre, si basano sulle grandi rivalità: con questo Tour de France ... anche lui programmato per vincere il Tour ,Froome. I secondi, invece, rinfacciano a Pogaar di ...... 'Sono lieto che il nostro Official Partner Mapei si sia unito ai Campionati del Mondo di...ciclistica mai organizzata.' Una delle sedi dei prossimi Campionati sarà il Velodromo SirHoy (...

Jovem português foi chamado novamente pela Israel-Premier Tech ao elenco principal e estará na Volta à Chéquia.Dinamarquês repetiu triunfo do ano passado e já anunciou que vai estar presente na Volta a Espanha: "Estou muito feliz. É alucinante ganhar o Tour pela segunda vez." ...