Chiude Tim Summer Hits | scaletta puntata e cantanti 30 luglio 2023

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 30 luglio 2023)stasera Timcon l'ultimaprevista in prima serata su Rai2. L'evento musicale dell'estate si è tenuto in Piazza Feelini a Rimini e prima a Piazza del Popolo di Roma. A condurre l'evento saranno ancora una volta Andrea Delogu e Nek; nel backstage il trio Gli Autogol accoglieranno gli artisti prima e dopo le esibizioni. In occasione della chiusura stagionale di Tim, Filippo Neviani ha scritto sui social: "Questa sera ultimadel #TIM, un'esperienza straordinaria che mi ha insegnato tantissimo. Ho conosciuto giovani artisti e ho potuto riabbracciarne altri con i quali c'è un'amicizia che dura da tempo. Al mio fianco ho avuto una compagna di viaggio vulcanica e sempre vogliosa di ...