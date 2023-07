(Di domenica 30 luglio 2023) Il giornalista Umbertosi è scagliato contro coloro che vogliono sminuire il Napoli tra cui l’ex allenatore Arrigo Sacchi. Il giornalista di Canale 21, Umberto, ha espresso la sua netta opinione attraverso i suoi account social riguardo coloro che vogliono sminuire il Napoli, rivolgendosi anche all’ex allenatore Arrigo Sacchi.ha ribadito la sua soddisfazione nel vedere Sacchi e altri esperti calcisticiggiare per stabilire quale trasia il più, ignorando il valore del Napoli. In particolare, il giornalista ha sottolineato che la squadra campana ha mantenuto gran parte della sua formazione, dimostrando una continuità che merita rispetto. “Ma io sono contento che Sacchi ci sminuisca, che ...

Notizie Calcio Napoli - Il collega Umbertoè intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale , nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...... nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto, è intervenuto con il suo editoriale: "... Zielinski e Anguissa, mi dite chi c'è davanti De Laurentiis ha dimostrato di fare successo, voii ...Notizie Calcio Napoli - Il collega Umbertoè intervenuto con il suo editoriale ai microfoni di Radio Napoli Centrale , nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Chiariello: “Fate a gare a dire chi è il favorito tra Juve, Inter e Milan. Più parlano e più i limoni saranno aspri” napolipiu.com

' di lettura Mentre aumenta la frenesia per il film di Greta Gerwig Barbie, la NASA domenica ha ricordato il momento in cui Barbie è diventata per la prima volta un’astronauta… Leggi ...Umberto Chiariello, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, si è soffermato sul caso Lozano.