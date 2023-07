Chiara Nasti e la foto in bikini | i fan notano un dettaglio | «Che ombelico strano» Lei risponde così

Leggi su blog.libero

(Di domenica 30 luglio 2023)ha sempre la risposta pronta. La moglie del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, è in vacanza insieme al marito e al figlio Thiago. La famiglia ha scelto come location la Costiera Amalfitana per una vacanza tranquilla fatta di sole, amore e relax. Tuttavia, l’influencer, nelle ultime ore, ha pubblicato una suainrosa carne. Un commento di una fan, però, non è passato inosservato a, tant’è che la sua risposta, a tono, è arrivata subito. Ma andiamo a vedere tutto nelsu Instagram Qualche giorno di relax dopo il ritiro estivo per Mattia Zaccagni, prima di riprendere la preparazione per la nuova stagione calcistica, pere per il piccolo ...