(Di domenica 30 luglio 2023) Il mercato delha preso pieghe inaspettate tra la cessione non preventivata di André Onana e l’affaire Romelu Lukaku. Così, centrocampista dell’Udinese, è passato da possibile alternativa a Davide Frattesi a obiettivo nerazzurro tout court. Il serbo nato in Germania è ora ad un passo dal vestire la maglia del club milanese: l’offerta è di 25 milioni più il classe 2003 Giovanni Fabbian, su cui peròdovrebbe tenersi il diritto di recompra. Cresciuto nell’Herta Berlino,passa al RB Lipsia dopo aver collezionato solo tre partite ufficiali in prima squadra. Centrocampista tecnico, con uso del piede mancino delicato e a volte controintuitivo che lo porta a giocate imprevedibiliil gol di esterno alla Cremonese nel match di ritorno dell’ultima ...

Chi è Lazar Samardzic e come può cambiare l'Inter Tutte le cifre della trattativa OA Sport

Inter, Biasin: «Samardžic Beato chi lo prende» Le parole del giornalista vicino ai nerazzurri Con un post sul suo profilo X, Fabrizio Biasin, ha commentato il possibile arrivo di Samardžic all‘Inter.Lazar Samardzic è il preferito assoluto in casa Inter per completare il pacchetto di centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo viene considerato un futuro top del ruolo, ...