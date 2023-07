Chi è la prima giocatrice con il velo a un Mondiale di calcio

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 luglio 2023) Lavolta di una calciatrice con ilin campo a un. Nouhaila Benzina, difensore marocchina, è diventata sa laa disputare una partita della Coppa del Mondo femminile con l’hijab. La Fifa ha tolto da quasi dieci anni il divieto all’utilizzo di questo capo d’abbigliamento, una disposizione prevista in passato per la sicurezza in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nouhaila Benzina (@benzinanouhaila) Tra l’altro l’esordio della calciatrice con ilarriva in un’occasione altrettanto storica, visto che la nazionale marocchina ha vinto il suo primo match a un’evento iridato. Lavolta storica Il Marocco è una delle otto squadre al debutto nella Coppa del Mondo ...