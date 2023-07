Chi è la figlia di Ted Bundy | Rose e cosa fa oggi

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 30 luglio 2023), nata il 24 ottobre 1981 a Gainesville, in Florida è ladel serial killer Tede della sua ex moglie, Carole Ann Boone.è stata concepita durante una delle numevisite che Boone faceva a, quando questi era in carcere a Raiford, nella Prigione di Stato della Florida.ha fatto perdere le sue tracce, non ha mai rilasciato interviste e si ipotizza che abbia cambiato nome. Sua madre è morta nel 2018 in una casa di riposo a Washington, mentre suo padre Ted è morto nel 1989, giustiziato sulla sedia elettrica.ha un fratellastro, James Boone, figlio di una precedente relazione di sua madre. Tedcon l’ex moglie Carole Ann Boone e la ...