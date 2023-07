Chelsea-Fulham Amichevole | 30-07-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Nkunku e Sterling per i Blues

Leggi su infobetting

(Di domenica 30 luglio 2023) C’è anche un West London Derby tranell’estate come di consueto molto esotica, almeno come location, dei club di Premier League.e Cottagers si preparano per un nuova stagione in Premier League dopo che in quella passata sono stati sovvertiti i recenti, ma consolidati, “equilibri di quartiere” favorevoli a ricconi di InfoBetting: Scommesse Sportive e