C’era una volta in Cina TikTok inonda l’Europa di contenuti cari al governo di Pechino

Leggi su formiche

(Di domenica 30 luglio 2023) Un uomo balla una danza tradizionale, con sotto la scritta “lo Xinjiang è un bel posto”. Una campagna per incentivare il turismo nella regione musulmana, la cui cultura viene celebrata come nulla fosse. Gatti che giocano tra di loro sulla Grande Muraglia cinese. Una difesa a spada tratta delle politiche di contenimento del Covid-19 decise da. Una critica feroce ai media occidentali e, nel particolare, delle reticenze statunitensi ed europee sulla Via della Seta. Questi sono solamente alcuni deicheha fatto circolare negli ultimi mesi sui dispositivi occidentali, promuovendo temi e argomenti che circolano spesso sui canali di comunicazione, raccontandoli però a favore delcentrale. È quanto emerge da un’analisi portata avanti da Forbes, iniziata nell’ottobre del 2022 e terminata pochi ...