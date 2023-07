Centro sperimentale di cinematografia | Nanni Moretti contro il governo | «Violenza e rozzezza per far fuori la dirigenza»

Mario Martone a Giffoni: "Mi preoccupa la situazione del" Di cosa parla Il più bel secolo della mia vita " Un'assurda legge ancora in vigore in Italia impedisce a Giovanni, figlio ..."La violenza e la rozzezza con cui il governo ha fatto fuori la dirigenza deldi Cinematografia. Del resto, questa è la destra italiana, questo il suo ceto politico e giornalistico". Nanni Moretti , in un post su Instagram, rompe il silenzio sul caso delle ...Sempre domenica, per il versante integrati, verrà presentato SurPulse, videogameche ... comprese quelle dedicate al mondo dei bambini e dell'infanzia, anche quest'anno aldella ...

Nanni Moretti: “Dal governo violenza e rozzezza contro la dirigenza del Centro Sperimentale” L'HuffPost

Guai a toccare feudi, recinti e circoli vari. La sinistra per decenni ha considerato ogni nomina o posizione di potere nell'ambito della cultura ...Gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia protestano contro la lottizzazione del Governo che investe anche la cultura, senza freni. Riportiamo di seguito il comunicato degli studenti. “Si ...