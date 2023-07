(Di domenica 30 luglio 2023) Sono aperte da questa mattina nella Repubblicana le urne per ilsu una nuovache permetterebbe al presidente Faustin - Archange Touadera di candidarsi per un terzo ...

Sono aperte da questa mattina nella Repubblica Centrafricana le urne per il referendum su una nuova costituzione che permetterebbe al presidente Faustin - Archange Touadera di candidarsi per un terzo ...... chiede suor Elvira Tutolo delle missionarie di santa Giovanna Antida Thouret, inviandoci la foto di una baguettewhatsapp. "Un euro e sessanta!". Il pane inè per gli occidentali: la ...... mentre l'Asia indi sviluppo ha registrato il 17% e l'America Latina e i Caraibi hanno ... la monetizzazione degli ecosistemi naturali in, l'industria finanziaria del clima in Nord ...

Centrafrica: al via il voto per referendum sulla Costituzione Agenzia ANSA

Sono aperte da questa mattina nella Repubblica Centrafricana le urne per il referendum su una nuova costituzione che permetterebbe al presidente Faustin-Archange Touadera di candidarsi per un terzo ma ...Lo zar si ritira dagli accordi e toglie il grano al Continente ma viene omaggiato dai suoi leader. È il frutto del soft power a basso costo ...