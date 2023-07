Celta | trasferimenti Celta | trasferimenti | voci | alti e bassi per la stagione 2023 24 in Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 luglio 2023)-07-30 19:20:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: NO.o convinto Carvalhal dopo una finale di campionato troppo angosciante. Los celestes ha optato per un allenatore famoso come Rafa Bentez e Possono essere visti nella posizione di perdere il gioiello della corona, Gabri Veiga, voluto dall’onnipotente Premier. Il difensore centrale Unai Nuez continuerà in prestito dall’Athletic per un’altra. ACQUISTI: Unai Nuez (rinnovato in prestito dall’Athletic), Rafa Bentez (allenatore), Carles Pérez (acquistato dalla Roma), Manu Sánchez (Atlético), Jonathan Bamba (svincolato, Lille), Dotor (Real Madrid Castilla) FUORI: Rubn Blanco (O. Marsiglia), Scar Rodrguez (fine prestito Siviglia), Seferovic (fine prestito Benfica), Hugo Mallo, Solari e Gabriel Fernndez ...