Ceglie Messapica | tenta di spegnere incendio in campagna | morto 94enne di Martina Franca Voleva salvare il frutteto dal rogo

(Di domenica 30 luglio 2023) Contrada Penusiello, in territorio di. Le fiamme, originate verosimilmente da sterpaglie, si sono sviluppate fino a mettere in pericolo il. Il proprietario, Arcangelo Sisto, 94 anni, di, hato dila coltivazione dalma è stato sopraffatto dall’ed è. Vani i soccorsi. I vigili del fuoco hanno poi avuto ragione delle fiamme L'articolodiindi

- Tragedia nelle campagne di, un uomo di 94 anni è morto mentre tentava di spegnere un incendio che stava distruggendo il suo frutteto. E' accaduto questo pomeriggio, ...... 94enne muore bruciato Tenta di salvare il frutteto dalle fiamme, 94enne muore bruciato 30/07/2023 - 20:41 Redazione Cronaca 0 59- Tragedia a, nelle campagne di ...Un uomo di 94 anni, Arcangelo Sisto, è morto a, in provincia di Brindisi, mentre tentava di spegnere un incendio divampato su un terreno di sua proprietà, in contrada Penusiello, dove avevano preso fuoco sterpaglie e alberi da ...

Roghi nel Brindisino, morto 94enne tra le fiamme a Ceglie Messapica. Incendio anche a S. Pancrazio La Gazzetta del Mezzogiorno

Contrada Penusiello, in territorio di Ceglie Messapica. Le fiamme, originate verosimilmente da sterpaglie, si sono sviluppate fino a mettere in pericolo il frutteto. Il proprietario, Arcangelo Sisto, ...Un uomo di 94 anni, Arcangelo Sisto, è morto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, mentre tentava di spegnere un incendio divampato su un terreno di sua proprietà, in contrada Penusiello, dove ...