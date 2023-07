Cecchinato-Galan in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Kitzbuhel 2023

(Di domenica 30 luglio 2023) Marcoaffronterà Danielnel primo turno del torneo Atp 250 di, evento in programma dal 31 luglio al 5 agosto. Il tennista palermitano ha finalmente interrotto una striscia di sette sconfitte di fila, superando il primo turno ad Umago prima di arrendersi a Sonego, e proverà a ripetersi in terra austriaca. Il match d’esordio non si prospetta particolarmente agevole ma sicuramente è alla portata dell’azzurro, che affronta per la seconda volta in carriera il colombianoha vinto l’unico precedente, nel 2017 al Challenger di Todi, ma secondo i bookmakers partirà sfavorito. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONEscenderanno in campo lunedì 31 luglio o martedì 1 agosto con...

L'Italia sarà rappresentata dalla presenza di Marco, che esordirà contro il colombiano Daniel Elahi. In caso di successo l'azzurro potrebbe incrociare Daniel Altmaier, che su questa ......unico rappresentante della racchetta azzurra in gara e si tratta del palermitano Marco. ... dovrà fronteggiare il colombiano Daniel Elahi- che a Wimbledon un mesetto fa si è ...

Il simbolo dell'ATP 250 di Kitzbuehel, indubbiamente, è uno, almeno in chiave austriaca. Risponde al nome di Dominic Thiem, e non potrebbe essere altrimenti: è lui che ha dato maggior lustro al tennis ...Primo favorito l'argentino Etcheverry, seguito a ruota dal tedesco Hanfmann e dal connazionale Cachin. In tanti sognano un exploit nell'ultimo torneo su terra battuta del circuito nel 2022