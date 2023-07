C’è un nuovo Alcaraz all’orizzonte? La Spagna celebra Jaime | il fratello d’arte che vince il… Nadal

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Carlosha vinto due Slam in meno di due anni: nel 2022 alzò al cielo gli US Open, poche settimane fa ha trionfato a Wimbledon. Il giovane fuoriclasse spagnolo è il numero 1 al mondo e attualmente sembra essere il tennista più forte del circuito insieme al serbo Novak Djokovic. Il 20enne ha già conquistato sei tornei nella stagione in corso: oltre al sigillo sull’erba britannica si è imposto anche in due Masters 1000 (Indian Wells e Madrid), al Queen’s, a Barcellona e a Buenos Aires. Carlossembra destinato a una carriera radiosa e caratterizzata da grandi trionfi, ma nei prossimi anni potremmo vedere sulla scena internazionale anche un altro. Si tratta di, ilminore del numero 1 del ranking ATP. Il 12enne sta ripercorrendo le orme di Carlos e oggi ha vinto il ...