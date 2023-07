C’è stato un nuovo attacco con i droni a Mosca

(Di domenica 30 luglio 2023) Due edifici sono stati danneggiati ma non ci sono feriti: è l'ultimo di una serie di attacchi simili che le autorità russe attribuiscono all'Ucraina

... oltre a quattro scafisti, ci sono tre indagati della guardia di finanza e altrettanti i cui nomi sono stati omessi appartenenti, probabilmente, ad altro corpo dello. In uno dei verbali il ...Calciomercato Napoli, si punta su OdriozolaLo spagnolo èa lungo accostato alla Juve che aveva fiutato la possibilità di acquistarlo senza un eccessivo esborso economico. Il 27enne, ex ...... dove funziona un numero di istituti paritari di secondaria di II grado (370) molto simile a quello della Campania - l'incremento èdi 2.646, pari al 6%. In termini di valori assoluti ...