CdS – La Juve ha in pugno Facundo Gonzalez

(Di domenica 30 luglio 2023) 2023-07-30 02:33:21 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Lantus ha bloccato. Trattativa al traguardo, restano da limare solo alcuni dettagli legati ai bonus: l’idea è di chiudere l’affare all’inizio della prossima settimana. Tre milioni sul tavolo. Accordo quasi raggiunto con il Valencia, che rischiava di perdere il difensore a parametro zero nella prossima estate. Sintonia totale, invece, con i manager dell’uruguaiano. Cinque anni di contratto. Potrebbe essere girato in prestito, ma c’è anche la possibilità che venga inserito nella squadra Next Gen, allenata da Brambilla. Il suo sogno, però, è quello di giocarsi subito qualche chance per restare nel gruppo di Allegri, rimasto colpito durante la tournée americana dall’olandese Dean Huijsen, diciotto anni, un metro e 93, preso a gennaio dal vivaio ...