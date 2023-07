Cattivi odori intimi | come eliminarli

Daieterei ci si può difendere; da altre puzze no. Non riesco a chiudere quest'articolo " e prego i miei sempre più tolleranti quaranta lettori di perdonarmi " senza un pensiero agli ...Per ridurre la percentuale di umidità nell'aria può essere utile ricorrere all'impiego di un deumidificatore , magari optando per un modello anche in grado di eliminare i. In inverno, ...I nostri piedi così avranno l'aiuto del bicarbonato contro ie del sale marino con proprietà drenanti e antisettiche. Un pediluvio che ci aiuterà nei periodi di caldo ad avere gambe più ...

Cattivi odori ad Arezzo: Ghinelli difende Aisa Impianti LA NAZIONE

Il consigliere comunale Pino Pariano denuncia l'urgente necessità di disinfestare i cassonetti dei rifiuti di Fabriano, causa di cattivi odori, germi e batteri, topi e zanzare. Una mancanza che danneg ...Il consiglio comunale di Arezzo discute del caso dei cattivi odori nella zona di San Zeno. Il sindaco Ghinelli annuncia un'indagine olfattometrica per individuare la fonte e l'entità del problema. Ais ...