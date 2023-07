E' rovesciata pure la cartina:convinto di atterrare a, ed invecedall'altra parte dell'isola, a Trapani, e quindi devi fare cinque ore in pullman per arrivare a destinazione. Ed ......anni, cerco di essere più presente di quanto mia madre sia stata con me. Mamma è fantastica, la amo, ma ha sempre lavorato tanto. Io con mio figlio voglio starci il più possibile'. Myriam,......Palermo e Messina) ed il mancato accoglimento dell'Università didella mia richiesta di trasferimento a Palermo, nella cui provincia stavo trascorrendo un lungo periodo di servizio (anni) ...

Catania sei in ritardo su tutto: le quattro rivali per la B sono avanti ItaSportPress

Il voto catanese rende FdI protagonista in città così come a Palermo e a Roma. Il segretario provinciale Cardillo parla di responsabilità e progetti.Ancora soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di scherma a Milano, oggi sono arrivati due ori per le squadre di spada maschile e fioretto femminile, in f1 domani si corre a Spa, oggi Verstappen ha vin ...