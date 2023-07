Caso Orlandi | tra indagini e novità che scagionano il Vaticano Addio commissione ?

(Di domenica 30 luglio 2023) A parlarne a Casaroli, come rivelato dal Tg La7 in base a quanto scritto dal cardinale, furono ambienti investigativi romani. Quindi, gli inquirenti italiani dell'epoca attenzionarono Mario Meneguzzi,...

... non intestato, nel quale venivo accusato di aver svolto 'inopportune indagini sul' ". L'alibi Emersa la vicenda delle attenzioni nei confronti di Natalina, la famiglia di Meneguzzi ha ...Unper tutti: David Rossi - continua - Sono stato tra i primissimi firmatari della richiesta ... Sulla scorta dello straordinario lavoro di tanti giornalisti e delle denunce di Carolina, mi ......commissione sulla gestione del Covid " sulla quale non sembra esserci quel consenso maggioritario che aveva caratterizzato le commissioni per ildi David Rossi o per la morte di Emanuela...

Caso Orlandi, la voce dell’americana che rivendicò il rapimento ora ha un nome: è una donna romana di 59 anni Repubblica Roma

Il monito di Mattarella contro la sovrapposizione tra organismi parlamentari e magistratura ne complica l'iter. Intanto, spunta un nuovo documento sulle indagini relative alla scomparsa di Emanuela ..."Tu puoi fare battute su Emanuela Orlandi e noi", questo è uno dei commenti fortemente critici scritti dopo la morte della cagnolina Matilda. Fedez ha risposto a stretto giro.