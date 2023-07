Case occupate a Napoli | Borrelli denuncia | «Gli abusivi in due appartamenti sotto sequestro»

(Di domenica 30 luglio 2023) «La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del fenomeno delle occupazioni abusive degli...

... rappresentanti delle associazioni che si sonodell'accoglienza e delegati dei Comuni che ...alla fine del mese e trascorreranno gli ultimi giorni della loro permanenza in Toscana nelle...Ma anche due agenti contusi, presi a bastonate dai nomadi che stazionano nei pressi delledi corso Tazzoli. Attimi di follia ieri sera nel quartiere Mirafiori. La polizia ha arrestato ...... come lepopolari, sia i beni di privati cittadini, i quali, soprattutto nelle grandi città, sono spesso colpiti dall'invasione: infatti, non è insolito sentire casi, in cui sono...

Case occupate a Napoli, Borrelli denuncia: «Gli abusivi in due ... ilmattino.it

«La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del fenomeno delle occupazioni abusive ...Casini e Leoncini di Italia Viva chiedono che gli spazi, ad oggi inseriti nell'elenco pubblicato sul sito di Roma Capitale, vengano recuperati per far scorrere la graduatoria: "In alcuni casi ci sono ...