Cardi B lancia due microfoni | uno contro il dj e l’altro ad un fan maleducato che le aveva tirato un drink

Leggi su biccy

(Di domenica 30 luglio 2023) Da oggiB è diventata ufficialmente campionessa del lancio del microfono. Venerdì sera la rapper americana si è esibita al Drai’s Beach Club di Las Vegas, quando si è irritata dopo che il dj ha interrotto le sue canzoni troppo presto. Prima di uscire di scena la star ha preso il microfono e l’ha scagliatoil dj.B threw her microphone at the DJ last night in Vegas hmmm pic.twitter.com/YOPDdJn5ZT — Lets Talk About It (@talknbouttv) July 30, 2023 Ieri la scena si è ripetuta, ma il bersaglio è stato un fan. L’artista durante un mini concerto (sempre a Las Vegas) è stata colpita da un cocktailto da un uomo presente nel pubblico e lei per tutta risposta hail suo microfono verso l’esaltato. Quella dire oggetti agli ...