... che il 17 gennaio 2022 non diede un "vantaggio" alcontro lo Spezia . Dopo uno stop di 6 ...in Serie B, ovvero Frosinone - Ternana del 26 dicembre 2022: Maria Sole Ferrieriarbitrò con ...... uscito bene soprattutto dal big match tra Napoli eal San Paolo. Cosso 5 Solo 5 partite in ... Ferrieri4,5 La internazionale resta ai margini del campionato di serie A: soltanto 3 ...- Sampdoria, Fourneau ha ammonito quattro giocatori. Assistito da Berti e Scatragli, con FerrieriIV uomo, Di Martino al Var e Longo all'Avar, l'arbitro Fourneau ha ammonito quattro ...

Caputi: “Milan Quando metti tanti giocatori nuovi puoi avere problemi” Pianeta Milan

Durante “Calciomercato e Ritiri”, a TMW Massimo Caputi ha detto la sua sul calciomercato del Milan. Le parole Durante “Calciomercato e Ritiri”, a TMW Massimo Caputi ha detto la sua sul calciomercato d ...A parlare di mercato e non solo a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il direttore Massimo Caputi. Un commento sull'arrivo in Nazionale nello staff di ...