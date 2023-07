Cannavaro sicuro | «Scudetto affare tra Napoli | Juve e le milanesi»

(Di domenica 30 luglio 2023) Fabiosulla lotta: le dichiarazioni dell’ex difensore in vista della prossima annata Fabio, intervistato da Radio Crc, ha così parlato della prossima corsain Serie A. LE PAROLE – «Ilè una tra le squadre favorite, ricordiamoci che sono i campioni in carica. Mi intriga molto il Milan perché ha preso calciatori di qualità. Le dueinsieme allantus, daranno filo da torcere agli azzurri, bisognerà tenere in considerazione il mercato e la partenza di tutte le squadre che ambiscono allo».

Ma l'orgoglio ha un'altra faccia, migliore: andare via e rimettersi ...Fabio Cannavaro: il Napoli può fare il bis scudetto e parte davanti a tutte anche nella stagione 2023 - 24. Parlando a La Gazzetta dello Sport , l'ex difensore e ora allenatore ha commentato cosa ...ha detto: "Al Maradona c'è un'atmosfera diversa in certe notti, è molto contagioso come ... Ma c'è chi saprà sostituirlo, sono certo che Juan Jesus si farà valere".

