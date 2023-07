Can Yaman e Demet Ozdemir si sono incontrati in segreto? I sospetti dei fan

(Di domenica 30 luglio 2023) Sembra che il destino abbia in serbo una sorpresa per i fan di Can! Dopo la separazione geografica durata a lungo, le due celebrità turche potrebbero avere un incontroa Milano, in Italia. Canè attualmente sul set a Roma, impegnato nella serie “Viola come il Mare 2“, mentreha trascorso del tempo ad Atene, ufficializzando il suo divorzio da Oguzhan Koc. L’inattesa apparizione dia Milano, e l’assenza di segni di auguri social da parte di Can, ha acceso le speranze dei fan di un possibile riavvicinamento. Nuovi indizi di un possibile riavvicinamento tra CanNelle ultime ore, i fanstati in subbuglio dopo ...

e Demet Ozdemir non sono così geograficamente vicini da tantissimo tempo, più precisamente dalla presentazione della piattaforma Disney + in Turchia. L'attore, impegnato sul set di Viola ...In quel periodo la conduttrice sportiva faceva coppia fissa con l'attore turco, mentre lo scatto rubato la ritraeva mentre scambiava un bacio appassionato con il magnate americano Ryan ...e Salvatore Esposito , il Gennaro Savastano di Gomorra, insieme nello stesso video, che ridono e scherzano su Instagram . Non è un sogno, è successo davvero e adesso i fan si chiedono: cosa ...

Can Yaman a Minori, selfie nella pasticceria di Sal De Riso ilmattino.it

Can Yaman, il noto attore turco in vacanza in Costiera Amalfitana: il selfie nella pasticceria di Sal De Riso ha scatenato i fan ...La foto selfie forse l'ha scattata proprio lui, l'attore che fa impazzire teen agers e mamme, Can Yaman. A pubblicarla il «re» della pasticceria, Sal De Riso sul ...