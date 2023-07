Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023 | record italiano per Folorunso nei 400 hs

(Di domenica 30 luglio 2023) Eccezionale prestazione per Ayomideaidileggera, in corso di svolgimento a. La ventiseienne delle Fiamme Oro ha trionfato nella gara dei 400 metri ostacoli femminili e contestualmente ha fatto segnare il nuovo, il 54?22 della finale che costituisce la migliore prestazione di sempre per un’atleta azzurra. “Ildella? Una gara fantastica. Lei si merita tutto quello che sta centrando in queste stagioni. Il Sud ha risposto benissimo a questa edizione dei: è giusto toccare tutti i punti dell’Italia”, ha spiegato ai microfoni di Rai Sport il presidente ...

... i bambiniaffollano le piscine dei campi estivi, gli analfabeti acquatici sono praticamente scomparsi, la federazione nuoto viaggia intorno ai 160 mila tesserati e aidel mondo ...Aiindividuali assoluti su pista, in corso di svolgimento a Molfetta, il pluripremiato Giovanni Faloci si conferma Campione Italiano nel lancio del disco . L'atleta tifernate, in ......Provinciali Under 18 1 Campionato Provinciale Under 16 1 Campionato Regionale Under 14 2...A2 (2022 - 23) Roma Volley Club 1 Coppa Italia A2 (2022 - 23) Roma Volley Club 4 Titoli...

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: torna Tortu, attesa per Fabbri e Weir OA Sport

Prima sconfitta per la Nazionale Under 20 Femminile del Campionato Europeo che si sta disputando in Lituania, tra Vilnius e Klaipeda. Dopo il successo sulla Turchia all’esordio, ...È in corso la giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (Bari) con 24 titoli italiani da assegnare. Nei 200 femminili 22.86 per Dalia Kaddari in batteria (vento +1.6). I campioni ol ...