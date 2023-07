Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023 | record italiano per Folorunso nei 400 hs | bene Tortu

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) Eccezionale prestazione per Ayomideaidileggera, in corso di svolgimento a. La ventiseienne delle Fiamme Oro ha trionfato nella gara dei 400 metri ostacoli femminili e contestualmente ha fatto segnare il nuovo, il 54?22 della finale che costituisce la migliore prestazione di sempre per un’atleta azzurra: “Il nuovo? E’ un risultato che sapevo che sarebbe arrivato, se non oggi a breve. Sono comunque contenta che sia arrivato oggi. Questomi trasmette molta fiducia in vista dei Mondiali”, ha detto l’ostacolista italiana. “Ildella? Una gara fantastica. Lei ...