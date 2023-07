Call veloce e supplenze docenti 2023 | ecco un primo bilancio QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 31 luglio alle 14 | 30

(Di domenica 30 luglio 2023) Si completano le operazioni per lae per le 150 preferenze. E adesso cosa succede? Al termine del periodo di inoltro delle istanze, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. L'articolo .

... dopo la denuncia del sindacato Anief, per garantire incarichi di supplenza a pettine e non in coda dagli elenchi di sostegno di I fascia GPS e per partecipare allaed essere individuato ...Al termine di tali assunzioni nella provincia/regione di inclusione in GaE e/o GM, si svolge la, rientrante anch'essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere ...Fino al 31 luglio ore 12 le domande per partecipare allada GaE e concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 2023/24. A tal proposito una delle domande più frequenti è: 'Tra i vari concorsi, qual è l'ordine di ...

Si completano le operazioni per la call veloce e per le 150 preferenze. E adesso cosa succede Al termine del periodo di inoltro delle istanze, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata s ...Dal 27 al 31 luglio si presentano le domande per la call veloce 2023 da GAE e GM, e gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando le tabelle dei posti disponibili. Si tratta delle disponibilità ...