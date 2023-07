(Di domenica 30 luglio 2023) Alexisè pronto a sposare un nuovo progetto da urlo in Italia: l’affare a sorpresa, ormai ci siamo Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante cileno, Alexis,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Alexis(LaPresse) -.itInoltre potrebbe spuntare un vecchio cavallo di ritorno dalle parti di Appiano Gentile. Stando al 'Corriere della Sera', l'Inter starebbe valutando infatti ...... Bono del Siviglia, Mamardarschwili del Valencia,del Brighton, Garbata del Copenaghen e addirittura lo svincolato De Gea. Un vero e proprio casting all'Allianz Arena.Inter: la ...Intanto il club tedesco continia a cercare un suo sostituto sul mercato: in lista ci sono il georgiano Giorgi Mamardashvili del Valencia, gli spagnoli David Raya del Brentford e Robertdel ...

Calciomercato, Sanchez torna in Serie A: colpo clamoroso Calciomercatonews.com

Calciomercato Inter, si pensa al ritorno di Alexis Sanchez Continua la caccia all'attaccante in casa nerazzurra. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sarebbe spuntata una nuova clamorosa i ...Nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova ipotesi per l’attacco dell’Inter: il ritorno di Alexis Sanchez. Una strada che, però, non sembra facilmente percorribile. Per più motivi. IPOTESI… Leggi ...