Calciomercato Napoli | si avvicina Mavropanos | lo Stoccarda esclude il giocatore dalle amichevoli

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 30 luglio 2023) Senza sosta continua la ricerca al difensore centrale, ma tra i tanti nomi sulla lista non è facile scegliere chi possa essere il migliore sotto ogni punto di vista. L’eredità lasciata da Kim Min-Jae è pesante e serve unper la retroguardia che riesca a ripetere le prestazioni del suo predecessore. Arrivato lo scorso anno dal Fenerbahce, il coreano è stata la scommessa di De Laurentiis, chiamato a sostituire il partente Kalidou Koulibaly, e ha dato un grande contributo nell’impresa del, che dopo 33 anni è tornato a vincere lo Scudetto. Per la difesa i preferiti della dirigenza delsarebbero sempre Max Kilman del Wolverhampton e Kevin Danso del Lens, ma la richiesta dei due club sarebbe considerata eccessiva da De Laurentiis, che non vorrebbe acquistare unad un prezzo così elevato. ...