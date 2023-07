Calciomercato Milan – Settimana decisiva per la cessione di Ballo-Tourè

... per questo, evidenzia Sport , gli inglesi valutano alternative, su tutti Adama Traoré svincolato dopo la scadenza del contratto con il Wolverhampton e accostato anche alprima dell'ingaggio di ...1 Ilvuole cedere Ballo - Toure per 4 milioni. Aveva raggiunto un accordo con il Fulham ma il terzino senegalese ha rifiutato la destinazione. Ora secondo l'Equipe si sarebbe fatto avanti il Werder ..., due nuovi innesti in difesa: Pellegrini o Calafiori per il ruolo di vice Theo - HernandezUna volta ceduto Ballo - Toure, ilpotrà concentrarsi sull'acquisto di un nuovo ...

Calciomercato, Lukaku: “Juventus Non credo che l'affare si farà”. Milan, Origi verso l'Arabia. Samardzic, accordo ... la Repubblica

Kim ringrazia l’ex Juve: «Al Bayern mi aiuta molto per crescere insieme». Le dichiarazioni del difensore ex Napoli Kim, ex difensore del Napoli, ha dedicato un messaggio a De Ligt, suo nuovo compagno ...Il Milan è tra le società italiane più attive sul calciomercato: i rossoneri hanno messo a segno molti colpi ma gli affari non sono terminati. Stefano Pioli ha chiesto miglioramenti… Leggi ...