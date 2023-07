Calciomercato Milan – Offerta del Besiktas per Messias | le cifre

Tutte le trattative -.itIlintanto non si ferma e avanza anche per Musah del Valencia. Giuntoli in casa Juventus fa ritorno a Torino ed è pronto a volare in Inghilterra per ...PRIMA OFFERTA - Nelle scorse ore il Besiktas ha presentato la prima offerta ufficiale alper Messias da un milione di euro. La richiesta di Furlani è di tre milioni di euro , c'è distanza ma ..., è fatta per Musah: Rebic ai salutiOpera di restyling che - inevitabilmente - passa anche per le operazioni in uscita. Proprio nelle scorse ore Ante Rebic ha lasciato Milano ed è ...

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Non è il primo nome della lista, ma Junior Messias potrebbe far comodo al Toro di Juric. Per il trequartista brasiliano il Milan ha ricevuto, secondo quanto riferitovda Daniele Longo ...