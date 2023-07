Calciomercato Milan – Alla ricerca di un vice-Theo Hernandez | i nomi

Commenta per primo Timouè Bakayoko è senza contratto dopo la fine del rapporto con ile con il Chelsea. Il Rennes ha sondato il terreno per il centrocampista francese.Le origini italiane di Yunus Musah e i primi dieci anni vissuti a Castelfranco Veneto: il nuovo centrocampista delha un legame speciale con l'Italia. In questo speciale curato da Davide Abrescia, le voci di chi lo ha allenato nei suoi primi passi con la società dilettantistica Giorgione e di chi lo ha ...In conclusione , ildelha indubbiamente portato nuova linfa alla squadra, ma è fondamentale tenere presente che il successo non può essere garantito a prescindere dagli ...

Calciomercato, Lukaku: “Juventus Non credo che l'affare si farà”. Milan, Origi verso l'Arabia. Samardzic, accordo ... la Repubblica

Nel corso del calciomercato del 2023 potrebbe consumarsi uno dei più grandi tradimenti della storia del calcio moderno. Dopo aver giurato amore al Milan, uno degli ultimi grandi calciatori a vestire ...Blog Calciomercato.com: Il calciomercato estivo si rivela, come sempre, un momento cruciale per ogni club di calcio, e il Milan non fa eccezione. I tifosi rossoneri si sono ...