Calciomercato | Liverpool Idea Mbappè in prestito per un anno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 30 luglio 2023) Il giocatore sarebbe poi libero di andare al Real LONDRA (INGHILTERRA) - Kylianha detto no all'Al Hilal perchè vuole solo il Real Madrid nel 2024, i blancos non hintenzione di sborsare un euro per anticipare il suo arrivo già in questa sessione ma il Paris Saint Germain farà di tutto pe