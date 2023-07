Calciomercato LIVE | affari e trattative | Thorsby vicino al Genoa | nuovi contatti Pereyra-Besiktas

Adesso la squadra avversaria sembra in vantaggio a grande sorpresa su un profilo comune ai bianconeri: tutti i dettagli. Nel mercato estivo, l'entusiasmo è alle stelle poiché i club di calcio europei ...Non si parla solo diper quanto riguarda la Juventus ma anche delle recenti sanzioni Uefa contro i bianconeri. La decisione era nell'aria da diverse settimane e non ha generato grande sorpresa tra i tifosi. ...Ildella Juventus continua ad essere l'argomento più dibattuto dai tifosi oltre all'esclusione dalle coppe europee. È arrivata l'ufficialità del fatto che la formazione di Massimiliano ...

Rivivi diretta calciomercato: United, le cifre dell'accordo per Hojlund. Cavani ufficiale al Boca Corriere dello Sport

Nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova ipotesi per l’attacco dell’Inter: il ritorno di Alexis Sanchez. Una strada che, però, non sembra facilmente percorribile. Per più motivi. IPOTESI… Leggi ...Le principali novità che riguardano trattative, acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere. Domenica 30 luglio ...