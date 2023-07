Calciomercato Lazio | il pericolo non è passato | assalto arabo a Immobile

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023)ancora vivo per il club biancoceleste:dall’Arabia Saudita per CiroSecondo quanto riferito sul suo profilo Twitter da Nicolò Schirà, un clubsarebbe pronto ad una nuova offerta per Ciro, capitano dellache rischia seriamente di lasciare il club. Pronta un contratto da 25 milioni per l’attaccante biancoceleste, anche se dalla Capitale non vorrebbero lasciarlo andare.