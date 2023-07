Calciomercato Juventus | Giuntoli al lavoro | due nomi per rinforzare le fasce

(Di domenica 30 luglio 2023) Laè ancora impegnata nella tournée americana, ma la società continua a lavorare sulper completare la rosa. Ad oggi, l’unico vero e proprio rinforzo in casa bianconera è stato Weah, e per questo motivo Allegri spinge per altri rinforzi. Il tecnico vorrebbe qualche nuovo elemento soprattutto sulle corsie esterne, prive ormai di Cuadrado e con ben poche soluzioni al momento. Il neo direttore sportivo Cristianovuole accontentare il tecnico e monitora le occasioni per completare il restyling sulle: ad oggi sembrerebbero due iin cima alla lista dei desideri del dirigente bianconero., Allegri chiama Castagne:a Londra per chiudere Dopo la sentenza UEFA che ha escluso la ...

Il Milan , finora regina del, dopo sette colpi sta sfoltendo la rosa. La cessione di Rebic al Besiktas è vicina, ... nuovi contatti con il West Ham per Scamacca 16:04 Lukaku: "...Per lasciar partire l'ex" che l' Inter sta valutando, senza però essere entrata nel vivo, ... FOTOGALLERY Foto Twitter @AlHilal %s Foto rimanentiChi ha speso di più sul mercato ...Laè attesa da un mese di agosto molto impegnativo, sia per gli impegni sul campo sia per quanto riguarda le vicende di. Manca davvero poco all'inizio del prossimo campionato di ...

Calciomercato Juve: filo diretto Inter-West Ham per Scamacca Juventus News 24

Il club è diposto a privarsi dell’ala soltanto per la cifra richiesta. Gli addii di Zakaria e Pellegrini fondamentali per sistemare il bilancio ...La Juventus e Romelu Lukaku sembrano più lontani, almeno a sentire la voce del belga. "Non credo che l'affare si farà" ha risposto l'attaccante a un tifoso nel video che sta facendo il giro dei social ...