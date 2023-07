Calciomercato Juve | distanza con il West Ham per Zakaria | le ultime

(Di domenica 30 luglio 2023) Secondo quanto riferito da Tutto.com,ntus eHam sono ancora lontane per. Gli Hammers chiedono il giocatore solo in prestito,...

Preso atto dell'interessamento e dell'intenzione di soddisfare le richieste economiche della, è stato Chiesa a rifiutare l'ipotesi del trasferimento. Ambendo solo a top club per lasciare la ...Ma per lale due cose devono andare avanti separatamente.LA SITUAZIONE - La missione di Cristiano Giuntoli è questa, spazzare via i dubbi di Franck e dei suoi agenti, trasformarli in motivazione per occupare un ruolo centrale nel nuovo progetto della. ...

Calciomercato Juve: in arrivo offerta da 18 milioni per Iling Calciomercato.com

Ci sono delle novità riguardo il centrocampo della Juventus: il club ha deciso di puntare su un nuovo giocatore. Sfuma la pista Kessie Ecco le ultimissime notizie in merito al calciomercato della Juv ...Il mercato dei trasferimenti è ancora in corso e la Juventus è attiva nella ricerca di nuovi rinforzi per rinforzare la propria rosa. Con l'ingaggio di Facundo Gonzalez, in ...