Calciomercato | Galatasaray Ecco cifre affare | per Icardi 6 mln all' anno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 30 luglio 2023) Al Psg andrinvece 10 milioni per il cartellino ISTANBUL (TURCHIA) - Ilha comunicato ledell'operazione che ha portato al riscatto definitivo di Mauro. Per il cartellino dell'attaccante argentino verrversati al Paris Saint Germain 10 milioni di euro pagabili in 4 a