Calciomercato Fiorentina | tutto su Grabara | a che punto siamo

(Di domenica 30 luglio 2023)è il primo obiettivo per la porta del club viola: ecco a cheGianluca Di Marzio fa ildella situazione sul possibile acquisto dida parte della, che ha scelto lui per la porta. Proseguono senza sosta i contatti con il Copenaghen, con cui si lavora sui dettagli per il passaggio del classe ’99 alla corte di Italiano.

... il Manchester United continua a guardare in Serie A per rinforzarsi: i Red Devils, ora, sono pronti a partire all'assalto di Amrabat dellaStefano Pioli (LaPresse) -.itAttaccante in forza al Rosario Central, con cui è sotto ... Gonzalo Belloso: 'La cessione di Gino Infantino allaci regala un po' di ossigeno, ...... Erik ten Hag , in questa sessione estiva di, dopo il centrocampista Mason Mount ... Secondo voci di mercato, lo United sarebbe in procinto di acquistare dallail centrocampista ...

Dopo aver chiuso per l'arrivo di Hojlund dall'Atalanta, il Manchester United continua a guardare in Serie A per rinforzarsi: i Red Devils, ora, sono pronti a partire all'assalto di Amrabat della Fiore ...La Juve Stabia ha superato il Vastogirardi per 3-1, dieci le marcature messe a segno dal Sorrento. Nove reti per la Turris, il Giugliano si è trasferito a Rivisondoli ...