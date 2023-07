Calciomercato Fiorentina | effetto Conference | un colpo per reparto

(Di domenica 30 luglio 2023) Con l’esclusione della Juventus dalla prossimaLeague, ildellaha subito un improvviso slancio. Nelle ultime ore, infatti, Daniele Pradè ha iniziato a muoversi per garantire a Italiano una rosa profonda e in grado di arrivare in fondo sia in Serie A che inLeague come lo scorso anno. Per farlo serve quindi almeno un giocatore in più per ognie se già da prima la carne al fuoco era tanta, adesso i nomi hanno iniziato a moltiplicarsi. Partendo dalla porta, dove Grabara può essere l’uomo giusto da alternare a Terracciano, per arrivare all’attacco, dove sono tanti i nomi sul taccuino del ds toscano, passando per la difesa (Šutalo la pista più calda) e il centrocampo, il“messo meglio” dopo l’arrivo ufficiale di Arthur e quello ...

Quintuplicando il valore di Højlund (acquistato a 17 milioni), ha superato, per incasso, il passaggio di Vlahovic dallaalla Juve nel gennaio 2022, 70 milioni più 5 di bonus e 2 di ...Napoli - Josip Sutalo resta al centro dell'attenzione dei grandi club europei. Secondo ... Le altre opzioni, come la, sono in momentaneo stand - by perché la Dinamo continua a ...Il messicano lo scorso 7 maggio, in occasione del match contro la, riportava una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Un paio di mesi per recuperare, due giorni fa si è ...

Si complica ulteriormente la situazione Demme in casa Napoli, con il ruolo del vice-Lobotka ancora al centro di mille interrogativi. Dopo soli due giorni di riposo è tornato in campo il Napoli di Rudi ...Regina del mercato l’Atalanta, che in una settimana ha infranto due record: l’acquisto più caro della sua storia, Touré, e la cessione più redditizia della sua storia, Højlund. Non è rimasto nemmeno u ...