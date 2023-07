(Di domenica 30 luglio 2023) Il Marocco ha battuto la Corea del Sud per 1 - 0 e mantiene vive le speranze di qualificarsi alla seconda fase della Coppa del Mondo femminile divittoria ai mondiali per la nazionale ...

...di qualificarsi alla seconda fase della Coppa del Mondo femminile di. Prima vittoria ai mondiali per la nazionale nord africana che entra nella storia anche per la sua calciatrice...Una partita storica quella che ha giocato oggi la calciatriceBenzina, 25 anni, scesa in campo ai Mondiali ad Adelaide con il suo Marocco: un match che ...una prima volta ai mondiali di......di qualificarsi alla seconda fase della Coppa del Mondo femminile di. Prima vittoria ai mondiali per la nazionale nord africana che entra nella storia anche per la sua calciatrice...

Calcio, Nouhalia Benzina gioca con l'hijab, prima volta al mondiale TGLA7

Nouhalia Benzina, rimasta in panchina nel primo match perso ... (Association's Sports of Forces Armed Royal), e non ha mai fatto mistero nè della sua passione per il calcio nè della sua devozione ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali calcio donne, calciatrice Nouhalia Benzina in campo con l'hijab: è la prima volta ...