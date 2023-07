(Di domenica 30 luglio 2023) Nerlr A successo del Marocco sulla Corea del Sud ROMA - Prima vittoria nella storia in un mondiale femminile per il Marocco. Battuta 1 - 0 la Corea del Sud in un match valevole per il gruppo H ...

Battuta 1 - 0 la Corea del Sud in un match valevole per il gruppo H aifemminili. Dopo il 6 - 0 subito all'esordio dalla Germania prima tre punti per il Marocco e speranze di qualificazione ......quotidiani sportivo sulla pesante disfatta dell'Italia femminile aiin Australi contro la Svezia. Le ragazze della ct Bertolini hanno subito 5 gol dalle svedesi, tre dei quali dad'...I campioni olimpici in carica del Canada sono ancora in attesa di una rete del loro capitano Sinclair che potrebbe essere la prima giocatrice a segnare in seiconsecutivi. Una marcatura dell'...

Calcio: Mondiali donne. Nel girone A si qualificano Svizzera e Norvegia Tiscali

Dopo la sconfitta dell'Italia per 5-0 contro la Svezia l'Italia che può ancora raggiungere gli ottavi ma quasi impossibile andare oltre ...In occasione della partita contro la Corea del Sud la calciatrice marocchina ha scritto una pagina della storia della competizione: la prima giocatrice a scendere in campo con l'hijab ...