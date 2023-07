Calcio | Lecce Tris al Cittadella nell' ultimo test in Trentino

A segno Strefezza, Corfitzen e Almqvist LAVARONE - Si chiude con una vittoria il ritiro in Trentino del, che dal 2 agosto riprenderà ad allenarsi all'Acaya Golf Club & Resort. A Lavarone i salentini battono 3 - 0 il Cittadella, con tutti i gol nella ripresa, fra il 27' e il 37': apre Strefezza, ...Strefezza al minuto 71 ha sbloccato la partita, portando ilin vantaggio. Il suo gol è stato seguito dalla rete di Corfitzen al minuto 75 e dalla terza rete di Almqvist al 81 . Di seguito il ...Ilha dominato la gara vincendo con il punteggio di 3 - 0 giocando con intensità e ritmo elevato nonostante le gambe imballate come è normale che sia a fine luglio. Le reti tutte nella ripresa ...

Solo vittorie per il Lecce nel ritiro estivo 2023/24. Dominio anche con i granata cadetti ed ancora giovani in bella mostra Solito bel piglio d’inizio gara che il Lecce ha mostrato in ognuno delle usc ...Il gambiano, in campo di fatto solo con il Postal in questo precampionato, è ai saluti con il Lecce Assan Ceesay è ancora un giocatore del Lecce, ma di fatto solo pro forma. Per il trasferimento dell’ ...