Cadavere mutilato | in procura due giovani nordafricani

Genova . Possibile svolta per le indagini legate all'omicidio del giovane Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla , il ragazzo di 19 anni il cuisenza testa e mani è stato trovato lunedì scorso in mare al largo di Santa Margherita: la scorsa notte sarebbero stati fermati due uomini, al momento sotto interrogatorio da parte della ...... forse per ritardarne l'identificazione, oppure se il corpo gettato in acqua sia statodalle eliche di qualche natante. . 30 luglio 2023A distanza di nove anni, resta il mistero sulla morte di Cosima Corinne Schuetterle , l'avvocato di 47 anni ritrovata senza vita e con la testa mozzata in Svizzera. Il, barbaramente, venne rinvenuto da un pastore il 25 luglio 2014. Nonostante il tempo trascorso, ancora non si parla concretamente di indagini. La magistratura elvetica archiviò il ...

Cadavere mutilato in mare: scoperte nuove ferite oltre alla pugnalata al cuore GenovaToday

Possibile svolta nelle indagini: si tratterebbe di due nordafricani, ma ancora massimo riserbo sul loro eventuale ruolo nell'omicidio ...Due ragazzi nordafricani sono sotto interrogatorio in procura a Genova nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo egiziano di 19 anni il cui corpo senza test ...