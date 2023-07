Buon compleanno a… Hirving Lozano

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 luglio 2023) Oggi è ildel messicano del Napoli,, alle prese con il recupero dall’infortunio e da un futuro incerto Oggicompie 28 anni. Magari non è uno di quei modi di dire che utilizza, ma è anche possibile che in un qualche angolo del suo cervello il messicano stia ospitando un pensiero – un luogo comune – che gli sta condizionando l’estate: si stava meglio quando si stava peggio. Se nel linguaggio abituale significa che non sempre le novità positive portano a un miglioramento, nel suo caso si legge in modo molto diretto: proprio quando si è raggiunta la meta, un passo più in là c’è il precipizio. Ovvero: neanche il tempo di trascorrere in piena serenità il tempo dello scudetto che ci si trova ai margini, a rischio persino di finire fuori rosa nel nuovo Napoli targato ...