Brucia una casa nel Foggiano | ustionata una famiglia

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - È stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari la bambina di 4 anni che, ieri sera è rimasta gravemente ferita nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a San Severo, in provincia di Foggia. Nel rogo sono rimaste ustionate anche la sorella di 5 anni, la madre di 43 e il padre di 38 anni. Gravissime le condizioni della bambina di 4 anni che ha riportato ustioni su tutto il corpo. Gravi anche le condizioni della madre, ricoverata anche lei nel reparto grandi ustionati di Bari. Meno gravi le condizioni dell'altra figlia e del padre, trasferiti anche loro a Bari ma al Policlinico. Secondo quanto accertato dagli investigatori l'incendio sarebbe partito accidentalmente mentre la donna stava cercando di accendere un braciere.

Il funzionario ha definito la diffusione della musicaforma di "corruzione", aggiungendo che la musica provoca "l'inganno dei giovani e la distruzione della società". Dopo essere tornati al ...A rispondergli è il diretto interessato, che rilancia il tweet e attacca: "Succede che se sei... bufera social: "Isola, lei fa i selfie sullo yacht" Ferragni in Sicilia, Codacons: "Ospite ...Continua a bruciare la terza vasca della discarica di Bellolampo di Palermo. Sul posto è presentesquadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo e un canadair sta sorvolando la zona per lo spegnimento della zona. I vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza raccolgono tre ...

A Gaeta brucia una collina RaiNews

AGI - È stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari la bambina di 4 anni che, ieri sera è rimasta gravemente ferita nell 'incendio scoppiato nella sua abitazione a San Severo, in provincia di ...Un risveglio con le fiamme per alcuni residenti di via Florina, a Fiumicino. Alle prime luci dell’alba di domenica 30 luglio 2023, un vasto incendio è divampato all’interno di un supermercato della li ...